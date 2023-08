Calciomercato Palermo, Gds: “Rinforzi presto per evitare guai, contro il Cagliari…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia analizza la situazione del Palermo di Eugenio Corini a pochi giorni dal termine del ritiro estivo in Trentino. L'organico, dopo l'ottimo avvio della sessione di calciomercato, va indubbiamente completato, diversi i problemi fisici che hanno causato stop ed indisponibilità di alcuni calciatori, sguarnendo la gamma di opzioni in ruoli chiave. Corini ha fatto di necessità virtù, adattando giocatori in ruoli non propri alle loro attitudini, ma è chiaro che urgono rinforzi mirati ad undici giorni dal primo impegno ufficiale in Coppa Italia contro il Cagliari. Al cospetto della formazione di Ranieri, non ci si potrà accontentare di flebili progressi sul piano atletico o tattico, ma bisognerà in primis provare a fare risultato e superare il turno. Paradossalmente, contro il Bologna di Thiago Motta nel test amichevole di Rovereto, il Palermo ha fatto meglio, mostrando il lato migliore di sé. Difficoltà palesi contro Virtus Verona e Legnago, compagini che disputeranno il prossimo campionato di Serie C. Nel ruolo di terzino sinistro, Corini ha il solo Aurelio in qualità di interprete naturale, tra l'altro alle prese con un sovraccarico muscolare che lo staff medico sta gestendo con attenzione ed oculatezza. Un big in quella posizione deve arrivare dal calciomercato, così come un esterno offensivo deve completare il tridente in attacco. Di Mariano sta recuperando da una noia muscolare, dopo l'intervento subito nel finale dello scorso anno, Mancuso starà fermo circa un mese dopo la brutta distorsione alla caviglia, Valente sta gestendo un pestone che l'ha costretto al forfait contro il Legnago. Vasic e Stulac le note più liete fin qui in un centrocampo che pare il reparto più solido e completo al momento. Un innesto di livello dovrebbe comunque arrivare anche in zona nevralgica, dove Damiani e Broh sono prossimi a cambiare maglia e iniziare una nuova avventura professionale. Palermo che ha ancora margine e tempo per operare sul mercato e plasmare un'identità tattica, ma bisogna fare incetta di pragmatismo e concretezza per non rischiare di arrivare in emergenza ed impreparati all'inizio della nuova stagione ufficiale 2023-2024.