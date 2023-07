Calciomercato Palermo, bivio Soleri: summit in agenda e nodo contratto. Il Brescia…

La settimana appena cominciata sarà quella decisiva per stabilire se il matrimonio professionale tra l'ex Padova ed il club di viale del Fante potrà proseguire. Management ed area tecnica rosanero riflettono, al fine di focalizzare mosse ed obiettivi funzionali ad elevare sensibilmente cifra tecnica, gamma di opzioni e statura complessiva del reparto offensivo.

Originariamente considerato tra gli elementi sacrificabili, al cospetto di un'alternativa di livello ed un offerta congrua al cartellino del ragazzo, Soleri ha ribadito, nel corso di questa prima parte di ritiro estivo in Trentino, peso specifico e valore trasversale all'interno dello scacchiere di Corini. La stima del tecnico rosanero e del suo staff, al pari di quella della dirigenza, nei confronti del professionista, dell'uomo e del calciatore, è assoluta ed incondizionata. Attaccante dotato di fisicità, gamba, abilità nel gioco aereo, predisposizione al pressing ed al sacrificio in fase di non possesso. Ariete in possesso di buona tecnica individuale a dispetto della mole, prezioso nel far salire la squadra, giocare di sponda, aprire varchi per gli inserimenti dei compagni. Spirito sempre costruttivo a dispetto del minutaggio, e massima disponibilità e consenso nel chiuso dello spogliatoio. Risorse motivazionali e forza mentale che gli consentono di spaccare le partite, il plus della duttilità sul piano tattico: Soleri è impiegabile da prima punta, seconda all'occorrenza, talvolta estremo atipico del tridente. Valori aggiunti che il Palermo conosce bene, ragion per cui si cercherà di gettare le basi, in presenza dei giusti presupposti, affinché il classe 1997 indossi la maglia rosanero anche la prossima stagione. La volontà del calciatore, profondamente legato a maglia e ambiente rosanero, è quella di restare nel capoluogo siciliano. Palermo ed il Palermo rappresentano la priorità assoluta nella scala di preferenze del ragazzo.

Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it, il prossimo weekend costituirà un crocevia fondamentale, probabilmente un decisivo punto di svolta, per determinare destino calcistico del giocatore e future strategie del Palermo sul mercato per quanto concerne il reparto avanzato.

Tra giovedì 3 e venerdì 4 agosto è in agenda infatti un incontro tra il direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo e l''entourage dell'attaccante originario di Roma, a cui presumibilmente presenzieranno anche il consulente e supervisore tecnico del City Football Group, Riccardo Bigon e l'amministratore delegato e Dg del club rosanero, Giovanni Gardini, che dovrebbero, come da programma già fissato, raggiungere Pinzolo in prossimità della fine del ritiro del Palermo estivo e dell'ultima amichevole della formazione di Corini contro il Trento. Oggetto del confronto tra le parti, la centralità e il ruolo di Soleri nel progetto tecnico del Palermo che punta alla promozione in Serie A, olte all'ipotesi di un eventuale prolungamento del contratto in scadenza nel 2025, con annesso adeguamento in linea con i parametri del nuovo corso targato City Football Group che legittimi meriti e valore del calciatore. Auspicio reciproco è quello di trovare un punto di convergenza che sancisca la fumata bianca ed il proseguimento del rapporto. Sullo sfondo, il Brescia di Cellino e l'ex ds del Palermo, Renzo Castagnini, spettatore molto interessato della vicenda. Se il futuro di Soleri dovesse essere lontano da Palermo, il club lombardo, che confida nel ripescaggio in Serie B e resta in attesa della sentenza del Tar del prossimo 2 agosto sui ricorsi di Reggina e Lecco, è pronto a formulare un'offerta al club siciliano per acquisire a titolo definitivo il cartellino del terminale offensivo scuola Roma, con tanto di contratto triennale e garanzia di centralità nel progetto tecnico all'attaccante. Seguiranno aggiornamenti...