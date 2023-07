PALERMO-LEGNAGO, CHANCE SOLERI: LA PROBABILE FORMAZIONE DI CORINI

Il Palermo a caccia di risposte nell'amichevole in programma alle ore 16:30 al Centro Sportivo "Pineta" di Pinzolo contro il Legnago, club neopromosso in Serie C (ingresso libero). I rosanero, dunque, torneranno a giocare dopo i primi tre test contro la Bassa Anaunia, Virtus Verona e Bologna. Una vittoria, una sconfitta ed un pareggio contro la squadra allenata da Thiago Motta: questo il bilancio delle sfide andate in scena nel corso del ritiro pre-campionato in Trentino Alto Adige.