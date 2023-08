Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Cercasi esterni da 4-3-3, Corrado…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla situazione in casa Palermo e sottolinea l'esigenza di imprimere un'accelerazione alla sessione estiva di calciomercato. Partenza sprint con sei innesti di ottima levatura, tra big della categoria e prospetti di qualità, poi una frenata legata ad alcuni nodi da sciogliere in uscita ed alla necessità di focalizzare al meglio gli ultimi tasselli da incastonare nel mosaico di Corini. Il 4-3-3, che sarà probabilmente modulo di riferimento nella nuova stagione, manca ancora di esterno basso e aculeo del tridente a sinistra, pedine fondamentali per attuare al meglio quel tipo di assetto tattico. Rinaudo e Bigon sono pronti ad accelerare, con Niccolò Corrado che resta un chiodo fisso e la prima scelta nel ruolo di terzino sinistro. Cartellino di proprietà della Ternana e attesa per le mosse dell'Inter, che potrebbe esercitare il diritto di recompra per poi aprire una trattativa con il club rosa. Di Chiara della Reggina, in attesa di conoscere l'epilogo del ginepraio giudiziario in cui è impelagato il club calabrese, altra opzione considerata valida. Sempre in casa Reggina, c'è Rigoberto Rivas che piace molto in qualità di jolly del tridente a dirigenza ed area tecnica rosanero. Gambe pesanti, organico da completare e sincronismi da perfezionare: le prestazioni ed i risultati delle amichevoli non devono creare prematuri allarmismi. Tuttavia, la squadra va completata e potenziata per tempo in alcuni ruoli chiave, risulta abbastanza evidente che bisogna implementare qualità, incisività e fluidità di una fase offensiva fin qui parsa piatta e farraginosa.