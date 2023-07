Calciomercato Palermo, GdS: “Due buchi a sinistra. Si accelera per Rivas e Di Chiara”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia punta i riflettori in casa Palermo ed in particolare sui temi di calciomercato. A meno di due settimane dall'inizio delle competizioni ufficiali, ricordando l'impegno del 12 agosto contro il Cagliari in Coppa Italia, la formazione rosanero necessita ancora di alcuni innesti per colmare delle lacune, specialmente per quanto riguarda la corsia di sinistra.