Calciomercato Palermo, idea La Mantia: sondaggio e riflessioni in corso. Soleri…

Un background fitto e articolato quello del ragazzo nato a Marino con origini palermitane, dipanato in tutte le categorie ed iniziato nel vivaio del Frosinone. Poker di esperienze con Foligno, Andria, Barletta e San Marino in C, l'ottima stagione con tredici reti al Cosenza, sempre in Lega Pro, nel 2015-2016. ventuno gol in due anni, con Pro Vercelli e Virtus Entella, per dimostrare che La Mantia gonfia le reti avversarie anche in B. Evoluzione tattica e realizzativa culminata in una maturazione di rilievo tra il 2019 e il 2022, 34 reti in tre stagioni e due promozioni dalla B alla A, prima con il Lecce quindi con l'Empoli, con cui firma anche undici presenze e due gol nel massimo campionato italiano. Quindi il passaggio alla Spal, cinque reti e partenza sprint in avvio per il colpo di mercato dell'ex ds Fabio Lupo, con il bomber poi rimasto impelagato nella crisi collettiva, con tanto di cambio in panchina tra Venturato e De Rossi, che porterà, gli estensi a retrocedere con Massimo Oddo alla guida. nell'ultimo scorcio di torneo.