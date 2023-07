Calciomercato Palermo, freccia Rivas: club su di lui e trattativa. Iter Reggina…

Il Palermo sonda scrupolosamente il mercato alla ricerca di un profilo top, un attaccante esterno che funga da jolly offensivo e sposti gli equilibri nel 4-3-3 che ha in mente di adottare Corini, consentendogli anche soluzioni tattiche alternative. Rivas, in virtù di cifra tecnica, prestanza atletica e versatilità, con conclamata esperienza nel campionato cadetto, rappresenta un'opzione di assoluto livello in tal senso. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, Rinaudo ha già avuto un contatto interlocutorio con l'entourage del ragazzo al fine di testare i margini di fattibilità dell'operazione. Ovviamente, il ginepraio giudiziario in cui è invischiata la Reggina, pronta a rivolgersi a Tar e Consiglio di Stato dopo l'esclusione dalla Serie B 2023-2024 ed il ricorso rigettato dal Collegio di Garanzia del Coni, complica non poco tempistiche e fluidità dell'affare. Situazione analoga a quella di Gianluca Di Chiara, laterale basso mancino che piace non poco al club di viale del Fante, anch'egli tesserato e sotto contratto con la Reggina. Per conoscere l'epilogo dell'iter della società calabrese con giustizia sportiva e ordinaria, e comprendere se i calciatori potranno beneficiare dello svincolo d'ufficio, bisognerà attendere, teoricamente il Consiglio di Stato del 29 agosto. Prima, il 2 agosto la Reggina ricorrerà al Tar e dopo quella data, in relazione alla sentenza, potrebbe parzialmente sbloccarsi l'impasse. Ragionevolmente c'è grande rispetto di tutte le parti in causa nei confronti della Reggina, che tutela ed argomenta le sue ragioni nelle sedi competenti, nell'auspicio di ottenere la riammissione al prossimo torneo cadetto. La concorrenza per accaparrarsi cartellino e prestazioni dell'esterno offensivo honduregno è di prim'ordine. Hellas Verona, Empoli e Lecce in Serie A, Sampdoria e Venezia in B. La prospettiva di entrare a far parte del prestigioso ed ambizioso progetto del Palermo targato City Football Group, alletterebbe non poco il calciatore, desideroso di recitare un ruolo da protagonista in una piazza passionale, ricca di storia e tradizione calcistica e non solo.