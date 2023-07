Calciomercato Palermo: Di Chiara, Frabotta o Corrado a sinistra. Idea Rivas in avanti

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul calciomercato estivo del Palermo FC, soffermandosi in particolare su alcuni ruoli specifici. Club rosanero che conta di rinforzare ancora il suo roster offensivo, reparto in cui Brunori, Mancuso e Di Mariano rappresentano punti fermi, con Soleri e Valente che potrebbero anche partire in presenza di offerte ritenute congrue. Il binomio composto da Rinaudo e Bigon, monitora un novero di attaccanti esterni, oltre ad una serie di punte centrali potenzialmente spendibili per il 4-3-3 al vaglio di Corini. Il noto quotidiano sportivo nazionale riferisce del gradimento del club rosanero per il profilo di Rigoberto Rivas, jolly offensivo e classico estremo da tridente in forza alla Reggina. Ormai noti il pressing su Collocolo e le riflessioni sul ritorno di Verre in zona nevralgica, in attesa di trovare un'adeguata collocazione per Damiani e Broh, entrambi in uscita nel reparto. Per quanto concerne il laterale basso di sinistra, Di Chiara della Reggiana continua a costituire una prima scelta per la società di viale del Fante, ma il profilo di Frabotta, ex Frosinone di proprietà della Juventus, piace non poco. Idem quello dell'ex Corrado, scuola Inter, conteso da vari club anche in categoria superiore.