Calciomercato Palermo, stand by Collocolo: settimana decisiva, il gap con l’Ascoli…

Settimana decisiva. Il volto del centrocampo del Palermo di Eugenio Corini potrebbe sensibilmente cambiare nel giro di una decina di giorni. Valigie in mano per Jeremie Broh (Lecco e Triestina sull'ex Sudtirol) e Samuele Damiani ( Avellino, Pescara o Triestina in Lega Pro, Reggiana e Feralpisalò in B), oggetto di attenta valutazione il possibile ritorno di Valerio Verre, stavolta a titolo definitivo, dalla Sampdoria.

Il desiderio preminente della società siciliana, in cima alle gerarchie di management ed area tecnica, è il centrocampista di proprietà dell'Ascoli Michele Coloocolo. Classe 1999, cresciuto nel settore giovanile del Cosenza. Duttile, performante e talentuoso interprete in mediana la cui parabola professionale è in vertiginosa ascesa. Calciatore eclettico e completo, prototipo del centrocampista moderno che abbina fisicità, gamba e sopraffina qualità tecnica. Albori con Francavilla e Rende nell'universo del professionismo, l'esplosione a Cesena in un campionato disputato da assoluto protagonista in Lega Pro con il club romagnolo. Quindi, l'ex ds di Torino, Palermo e Venezia, Fabio Lupo, ha la felice intuizione di captarne le eccellenti attitudini e definirne l'ingaggio durante il suo breve mandato dirigenziale ad Ascoli.. Sessantacinque presenze, sette gol complessivi e numerosi assist vincenti per il jolly nativo di Taranto in bianconero. Collocolo impressione per statura, forza fisica, progressione poderosa e innata capacità di attaccare gli spazi. Tecnica individuale, sagacia tattica e perfetti tempi di inserimento. Collocolo può agire da interno, da schermo o playmaker anomalo, ma il ruolo che maggiormente esalta le sue attitudini è quello di mezzala offensiva,