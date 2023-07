Calciomercato Palermo, pressing Rinaudo fari su Verre e Collocolo, Di Chiara. Broh…

Squadra che lavora duramente in ritiro a Ronzone in vista della nuova stagione calcistica. Palermo attivissimo sul mercato per potenziare ulteriormente la rosa dopo i primi colpi di livello messi a segno da Rinaudo e Bigon

L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" fa un punto sul calciomercato estivo del Palermo. Rinaudo, di concerto e con la supervisione di Riccardo Bigon, continua a muoversi su più fronti, battendo più piste e vagliando varie opzioni per completare ulteriormente una rosa già competitiva, I primi colpi messi a a segno dalla dirigenza rosanero certificano le ambizioni di promozione. Lucioni e Ceccarono conferiranno esperienza, solidità e spessore al reparto difensivo, Insigne estro e qualità sul versante avanzato, Mancuso è un attaccante eclettico e di sostanza. Vasic un prospetto dal talento cristallino, oggetto del desiderio di vari club di Serie A. Vicina la chiusura dell'operazione Desplanches, con il Vicenza pronto ad incassare quasi due milioni ed accogliere Samuele Massolo in biancorosso, il management del club targato City Group si muove per potenziare altri reparti. Contatti con la Sampdoria per il ritorno di Verre, pressing sull'Ascoli per il forte centrocampista classe 1999 Collocolo. Di Chiara resta opzione principale sul binario mancino, ma bisognerà attendere l'epilogo del complesso iter della Reggina in sede di giustizia sportiva e l'eventuale svincolo d'ufficio del laterale palermitano. Sondaggio del Lecco per Broh, Damiani piace a molte big di C oltre che alla Reggiana del tecnico Nesta. Intanto a Ronzone si lavora con intensità ed entusiasmo, ieri giornata di ufficializzazione e primo allenamento con i compagni per Roberto Insigne, mentre protagonista della conferenza stampa è stato il classe 2002 Aljosa Vasic.