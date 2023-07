Calciomercato Palermo, bivio Damiani: poker di club tra Lega Pro e Serie B. Dettagli

Nel Palermo edizione 2023-2024, che vuole legittimare il ruolo di big con concrete ambizioni di promozione in Serie A nel prossimo torneo cadetto, non ci sarà spazio per Samuele Damiani. Il profilo del calciatore nativo di Poggibonsi, legato alla società di viale del Fante da un contratto in scadenza 2026, fa gola a molte big di Lega Pro e ad alcune società di Serie B. il Palermo valuta il cartellino del calciatore intorno ai 650.000 euro e vaglia sia l'ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto sia la cessione a titolo definitivo del ragazzo per definire l'operazione in uscita. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it, Avellino, Pescara e Triestina avrebbero palesato il loro interesse per il classe 1998, mentre la Reggiana del neo allenatore Alessandro Nesta avrebbe già effettuato un sondaggio interlocutorio con dirigenza rosanero ed entourage dell'ex Viterbese. L'auspicio del ragazzo è chiaramente quello di trovare centralità in un progetto tecnico in Serie B, campionato che ha già vinto con l'Empoli nel 2020-2021 ed in cui ha ben figurato, quando chiamato in causa, con la maglia del Palermo di Eugenio Corini. Perfettamente integrato ed a suo agio nell'ambiente rosanero, a cui è legato umanamente e professionalmente, il ragazzo è tuttavia consapevole di non poter contemplare la prospettiva di una stagione dall'esiguo minutaggio e con scarsa continuità di impiego in una fase cruciale della carriera. Attualmente in ritiro a Ronzone con la squadra di Eugenio Corini, il giocatore lavora con dedizione e professionalità, doti insite nel suo bagaglio calcistico e personale, in attesa di conoscere il suo futuro. La sessione estiva del calciomercato è appena iniziata, gli scenari sono mutevoli ed in costante evoluzione e potrebbero profilarsi ulteriori ed allettanti opzioni per un centrocampista di talento. completo nello svolgimento delle due fasi, con ancora sostanziali margini di miglioramento.