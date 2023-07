Calciomercato Palermo, sprint Desplanches: gap ridotto col Vicenza. Massolo…

Porte girevoli ed intrecci di calciomercato. Dinamiche classiche in sede di campagna trasferimenti, operazioni correlate e parallele. Tasselli ad incastro, prossimi a ricollocarsi in seguito ad una sorta di effetto domino. Il Palermo targato City Football Group, che punta al ritorno in Serie A nella prossima stagione, ha individuato in Sebastiano Desplanches, portiere classe 2003 scuola Milan, un prospetto di talento e dal sicuro avvenire,sul quale investire in chiave presente ed in ottica futura. Ultima stagione in prestito al Trento, cartellino di proprietà del Vicenza, il giovane estremo difensore ha conquistato il Guanto d'Oro negli ultimi Mondiali Under 20 in Argentina. Miglior interprete del ruolo, per continuità e qualità di rendimento nell'Italia di Nunziata, capace di giungere fino alla finale prima di vedere infranto il sogno iridato contro l'Uruguay. Legittimata la titolarità di Mirko Pigliacelli, fresco di rinnovo contrattuale, il sacrificato in uscita dal club rosanero sarà Samuele Massolo. Dodicesimo di lusso, punto di riferimento carismatico imprescindibile nel chiuso dello spogliatoio nell'ultimo triennio nel capoluogo siciliano, l'ex Virtus Entella è stato assoluto protagonista nella cavalcata dei playoff di Serie C con la banda Baldini. I rigori parati contro Triestina ed Entella negli spareggi promozione, la professionalità e l'affidabilità mostrate ogni qualvolta è stato chiamato in causa nelle regular season. Il classe 1996 paga solo per l'anagrafe, non certo per aspeetti tecnici o valore assoluto, in ragione della necessità di Rinaudo e Bigon di liberare slot nella lista over per far spazio a nuovi innesti. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it, il Vicenza pare aver abbassato le esose pretese iniziali per il cartellino di Desplanches (circa 2,7 milioni) Il Palermo auspica di chiudere l'operazione, stringendo i tempi e mettendo sul piatto un'offerta di tutto rispetto. La forbice tra i due club pare essersi notevolmente ridotta, il club rosanero è forte della volontà del giocatore di sposare l'ambiziosa causa della società di proprietà della holding che fa capo allo Sceicco Mansour. Intesa di massima già raggiunta con l'entourage del classe 2003, la sensazione è che l'affare si possa chiudere intorno a 1,7 milioni di euro per l'intero cartellino del portiere. Massolo resta in attesa della fumata bianca tra Palermo e Vicenza, pronto ad accettare di buon grado contratto biennale (con opzione per il terzo) proposto dal club dell'ad Rinaldo Sagramola, dopo aver declinato le offerte di Pescara e Gubbio. Una svolta potrebbe maturare nei prossimi giorni, ma la strada pare ormai tracciata, Desplanches ed il Palermo sono sempre più vicini, Massolo saluterà la Sicilia ed inizierà una nuova avventura professionale, destinazione Vicenza.