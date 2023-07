Palermo, a centrocampo possibile uno tra Verre e Collocolo. Desplanches vuole i rosa

Continua la trattativa per Sebastiano Desplanches, portiere attualmente del Vicenza e protagonista della Nazionale italiana under-20 che in rosanero prenderebbe il posto di Samuele Massolo, indirizzato verso la Serie C. Le due parti avrebbero trovato la giusta intesa ed è stata determinante anche la volontà dello stesso giocatore di voler vestire la maglia rosanero. Per il ruolo di terzino sinistro restano vive le opzioni Gianluca Di Chiara e Nicolò Corrado ma per il primo si aspetta di sapere con certezza il futuro della Reggina che ne detiene il cartellino. Sempre più con le valigie in mano Edoardo Soleri, fortemente richiesto anche dal Pisa, con il Palermo che potrebbe approfittarne per arrivare a Giuseppe Sibilli, esterno d'attacco che proprio lo scorso campionato realizzò un gran gol da fuori area ai rosanero.