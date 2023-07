Palermo, obiettivo Collocolo: club di A e richiesta Ascoli. Saric e chiave Segre…

Il Palermo prosegue il suo calciomercato deluxe in questa sessione estiva, legittimando concretamente le già palesate ambizioni di vertice in vista del campionato di serie B 2023-2024. Il binomio manageriale composto da Leandro Rinaudo e Riccardo Bigon sta collezionando una serie di operazioni in entrata di rimarchevole levatura: Lucioni, Ceccaroni, Mancuso, Insigne. Tutte pedine, per background professionale, carisma e cifra tecnica, in grado di alzare l'asticella e spostare gli equilibri in seno alla formazione di Corini. Il talento serbo Vasic, prelevato dal Padova, è una succulenta ciliegina sulla torta con potenzialità indiscusse ed ampi margini di miglioramento in prospettiva.

La dirigenza rosanero, sorretta da competenza, solidità e visione della nuova proprietà, non ha certo intenzione di fermarsi. Il Palermo targato CityFootball Group vuole allestire una rosa in grado di primeggiare nel torneo cadetto e sbaragliare la concorrenza: l'obiettivo è la promozione in Serie A. L'affare Desplanches in via di definizione, con il portierino classe 2003, stella nel ruolo dei recenti Mondiali Under 20, prossimo a sposare la causa del club di viale del Fante. Grandi manovre anche in zona nevralgica, con Damiani e Broh in uscita e in attesa di conoscere il futuro di Verre, rientrato alla Sampdoria. L'oggetto del desiderio della società siciliana, in cima alle gerarchie di management ed area tecnica, è il centrocampista di proprietà dell'Ascoli Michele Coloocolo. Classe 1999, cresciuto nel settore giovanile del Cosenza. Duttile, performante e talentuoso interprete in mediana la cui parabola professionale è in vertiginosa ascesa. Calciatore eclettico e completo, prototipo del centrocampista moderno che abbina fisicità, gamba e sopraffina qualità tecnica. Albori con Francavilla e Rende nell'universo del professionismo, l'esplosione a Cesena in un campionato disputato da assoluto protagonista in Lega Pro con il club romagnolo.