Calciomercato Palermo, dubbio Verre: sprint per Collocolo e casting sulla sinistra

Fase topica del calciomercato in casa Palermo . Il ds Leandro Rinaudo , di concerto con il comparto scouting e con la supervisione di Riccardo Bigon , si è mosso tempestivamente per individuare una serie di opzioni papabili in ogni reparto funzionali a potenziare l'organico a disposizione di Corini . L'obiettivo è chiaro: la compagine rosanero deve e vuole competere per la promozione in Serie A nel prossimo torneo cadetto, ragion per cui bisogna sensibilmente alzare il livello della rosa attualmente a disposizione. Un salto di qualità da compiere sotto il profilo tecnico, della forma mentis e della leadership, con l'innesto di calciatori già abituati a vincere ed a lottare per le posizioni di vertice in categoria. I primi colpi sono già stati battuti: Lucioni e Ceccaroni in difesa, Vasic a centrocampo, Mancuso e Insigne in attacco (si attende l'ufficialità di quest'ultimo).

L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" fa il consueto punto sul mercato del Palermo targato City Football Group, sottolineando come la campagna trasferimenti del club di viale del Fante sia sempre più attiva in sede operazioni in entrata. In attesa di definire il futuro di Verre (verrà valutato dalla Sampdoria), con Damiani tendenzialmente in lista di partenza, il club del capoluogo siciliano cerca un centrocampista di personalità, qualità e sostanza. Michele Collocolo è quello che maggiormente convince dirigenza e tecnico rosanero. Ha già totalizzato ben settantadue presenze, otto gol e otto assist per i compagni in Serie B con la maglia dell'Ascoli. Un rendimento che fa gola a diversi club in serie cadetta. La sua grande fisicità, dall’alto del suo quasi metro e novanta, è abbinata ad un’ottima tecnica di base. Ordinato in fase difensiva e tipico calciatore coast to coast sul quale Sottil prima, Bucchi e Breda poi hanno fatto enorme affidamento. La trattativa sembra ben avviata e potrebbe essere fondamentale la volontà del calciatore di approdare in Sicilia.