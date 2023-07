PRESS ROOM Ritiro Palermo, Brunori: “Sogno la Serie A con questa squadra”

Secondo giorno di ritiro in Trentino Alto-Adige dove il Palermo, dal 9 luglio fino al 4 agosto, svolgerà il consueto raduno in vista del prossimo campionato di Serie B, con l'obiettivo fissato che è quello della promozione in massima serie. L'intero gruppo rosanero eseguirà la preparazione pre-campionato nella provincia di Trento tra le località di Pinzolo e Ronzone, utilizzando hotel e strutture sportive di alta qualità, già sede di molti ritiri estivi per club italiani di prima fascia. Il capitano del Palermo, Matteo Brunori, è intervenuto ai microfoni per tracciare un bilancio sugli obiettivi del prossimo anno della squadra e quelli personali, uno sguardo anche alla passata stagione.