Palermo, idea Michele Collocolo: Rinaudo segue il centrocampista dell’Ascoli

Dopo aver chiuso colpi importanti come Lucioni, Vasic, Ceccaroni e Mancuso, il direttore sportivo del Palermo, manager elastico, risoluto e dalle buone doti negoziali monitora profili di qualità e potenzialmente funzionali al credo tattico di Eugenio Corini anche in altri ruoli chiave in seno alla rosa della prima squadra. Non è un mistero che Rinaudo sia stuzzicato dall'idea di arricchire il centrocampo con un elemento che abbini qualità, brillantezza sul piano atletico, duttilità sotto il profilo tattico. Tassello che andrebbe ad implementare cifra tecnica e varietà di soluzioni in un reparto in cui Gomes, Saric e Segre costituiscono i punti fermi aggregati all'incognita fisica di Stulac, Broh insieme a Damiani potrebbe essere candidato alla cessione. Il giovane Vasic è chiaramente all'alba della sua formazione calcistica ad alto livello dopo l'esperienza in Serie C.