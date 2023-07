Calciomercato Palermo: Pescara e Vicenza su Massolo. Lui chiave per Desplanches?

Non solo il Pescara, sulle tracce di Samuele Massolo vi sarebbero anche Gubbio e Vicenza. L'ex Virtus Entella potrebbe essere la chiave per far sbloccare l'affare Desplanches.

Palermo attivissimo in sede di calciomercato estivo. La coppia formata da Rinaudo e Bigon lavora alacremente per alzare l'asticella in seno all'organico a disposizione di Eugenio Corini. Obiettivo implementare esperienza, cifra tecnica e caratteriale per affrontare il prossimo campionato di Serie B con dichiarate ambizioni di vertice. I primi rinforzi in difesa portano il nome di Fabio Lucioni e Pietro Ceccaroni, calciatori di livello in grado di blindare la retroguardia rosanero. Qualità, estro e dinamismo nel profilo di Aljosa Vasic. Gol, carisma e duttilità tattica nelle doti di Leonardo Mancuso.