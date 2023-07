Calciomercato Palermo: opzione Rover, summit col Sudtirol e carta Soleri. Dettagli

Palermo attivissimo in sede di calciomercato estivo. Alzare l'asticella in termini di cifra tecnica, personalità e spessore complessivo della rosa per nutrire concrete ambizioni di vertice. La compagine di Eugenio Corini si presenterà ai prossimi nastri di partenza del campionato di Serie B per puntare dichiaratamente al salto di categoria. L'alba della campagna trasferimenti del club rosanero assurge ad effettiva conferma di auspici e propositi. Esperienza, comprovato valore e background vincente in cadetteria per due profili di livello in grado di blindare la retroguardia: Fabio Lucioni e Pietro Ceccaroni possono certamente turare le falle emerse in fase difensiva nella stagione appena conclusa. Prospettiva, talento e margini di crescita inesplorati per il gioiellino serbo ex Padova, Ajosa Vasic. Gol, lavoro sporco e duttilità tattica per Leonardo Mancuso che sposa la causa rosanero dopo l'annata a Como.