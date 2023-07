Calciomercato Palermo, dopo Mancuso si scalda la pista La Gumina. La Sampdoria…

Il Palermo vuole mettere a segno un altro colpo in attacco dopo Mancuso. La Sampdoria aspetta un'offerta per La Gumina.

Il Palermo ha annunciato lo scorso mercoledì l'ufficialità dell'arrivo di Leonardo Mancuso in prestito dal Monza con opzione ed obbligo di riscatto nel caso del raggiungimento di determinati obiettivi. Tuttavia, il reparto offensivo rosanero, che al momento conta le presenze dell'intoccabile capitano Matteo Brunori e di Edoardo Soleri, potrebbe necessitare di ulteriori rinforzi. L'attaccante scuola Roma, infatti, essendo nato nel 1997 occuperebbe un ruolo nella lista "over" della formazione di Eugenio Corini, pertanto la società potrebbe optare per una partenza di Soleri per far spazio ad un "under" o ad una "bandiera".