Serie B, è ufficiale: ammesso il Lecco al prossimo campionato. Resta fuori la Reggina

Se il Lecco sorride, sicuramente non è contenta la Reggina. La Covisoc ha punito il mancato versamento del club amaranto nei tempi dovuti per la Figc di 757 mila euro, che per il tribunale fallimentare di Reggio Calabria andavano saldati entro il 12 luglio. La società di Felice Saladini al momento vede come unica ancora di salvezza un possibile ricorso al Coni in quella che si preannuncia essere una battaglia legale infinita. Nel frattempo, resta affacciato il Brescia che spera che la situazione resti immutata per vedersi riaprire le porte della Serie B dopo l'eliminazione ai passati playout per mano del Cosenza.