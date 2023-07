Calciomercato Palermo, casting in mediana: Non solo Vasic, idee Barberis e Collocolo

L'arrivo del talentuoso prospetto serbo Vasic, l'auspicio che Stulac torni al meglio della condizione fisica e prenda in mano le redini del gioco, la voglia di puntare sulla affidabilità di Segre e Gomes, sulla voglia di riscatto di Saric reduce da una stagione al di sotto dei suoi standard. Le cessioni probabili di Damiani e Broh. Il nuovo centrocampo del Palermo di Eugenio Corini, che si presenta con ambizioni di vertice ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B, è ancora in piena evoluzione. L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" si sofferma sulle opzioni al vaglio del binomio dirigenziale composto da Rinaudo e Bigon. Andrea Barberis, ex primavera rosanero ad oggi svincolato ed ex Monza è un profilo che piace. C'è da battere la concorrenza del Parma, che ha prevalso sul club di viale del Fante al fotofinish, decisiva la volontà del calciatore, nella corsa all'attaccante Anthony Partipilo. Mattia Valoti, il cui cartellino è detenuto dalla società brianzola, è un altro papabile candidato a rinforzare la zona nevralgica della compagine rosanero. Il nome nuovo è quello di Michele Collocolo, ultimo campionato ad Ascoli è già settanta presenze in cadetteria a dispetto della giovane età. Ben sette gol ed otto assist per l'ex Cesena, che si è contraddistinto per continuità e qualità di rendimento tanto da destare le attenzioni di vari club di categoria superiore. Il Palermo proverà a sbaragliare la qualificata concorrenza di Salernitana e Cagliari nella fattispecie, sullo sfondo resta sempre viva l'opzione Dimitri Bisoli, con il centrocampista del Brescia tra i nomi in cima alle preferenze nel ruolo nella lista stilata dal tecnico Eugenio Corini.