Calciomercato Palermo, Barberis vice Stulac? Colpi e prossime mosse di Rinaudo…

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo fa il punto sul calciomercato del Palermo targato City Football Group. Dopo il nono posto conquistato nella scorsa stagione in Serie B, con l'accesso ai playoff soltanto sfiorato e sfumato proprio all'ultima giornata della regular season, il club di viale del Fante punta decisamente a competere per il salto di categoria nel campionato 2023-2024. Obiettivo promozione in Serie A, come palesato dai vertici della holding inglese di proprietà araba, dal management della società rosanero con in testa l'ad, Giovanni Gardini, così come dal tecnico della squadra siciliana, Eugenio Corini. Elevare sensibilmente il tasso di cifra tecnica e personalità in seno ad una rosa che ha mostrato discrete basi ma altrettante lacune ed ampi margini di miglioramento nel corso della stagione recentemente archiviata. Must imprescindibili per nutrire concretamente ambizioni di vertice, premesse e criteri in linea con le prime mosse adottate dal direttore sportivo del Palermo FC, Leandro Rinaudo. Lucioni e Ceccaroni costituiscono due tasselli di esperienza e qualità che blindano una reroguardia mostratasi tutt'altro che imperforabile nello scorso torneo, Vasic è un prospetto di talento che faceva gola a molti club di Serie A, Mancuso un attaccante esperto ed affidabile che ha sempre fatto gol in cadetteria. Roberto Insigne porta in dote estro, tecnica e concretezza, ha già dimostrato di poter incidere e spostare sovente gli equilibri in questa categoria. Il classe 2003 Sebastiano Desplanches, complice la partenza di Massolo, potrebbe essere il profilo ideale per completare il binomio dei portieri insieme al confermatissimo Pigliacelli fresco di rinnovo. Il noto quotidiano nazionale si sofferma sulle opzioni vagliate dal management rosanero per rinforzare il centrocampo: Andrea Barberis, il cui cartellino è di proprietà del Monza, potrebbe rappresentare una valida alternativa a Leo Stulac, che si auspica possa tornare leader e protagonista dopo una stagione fortemente compromessa dagli infortuni. Mattia Valoti è un altro profilo che intriga Rinaudo, alla ricerca di un altro paio di tasselli in zona nevralgica con Damiani e Broh in lista di partenza. Altri movimenti sostanziali in cantiere anche nel reparto avanzato: Soleri sembra destinato a cambiare maglia, Palermo a caccia ancora di un paio di puntelli di qualità per impreziosire il roster offensivoa disposizione di Corini.