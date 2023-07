Calciomercato Palermo, All-in Desplanches: 2 milioni per il Guanto d’Oro del Mondiale

Porte girevoli e custodi affidabili tra i pali. Il Palermo si muove con solerzia e lungimiranza per alzare ulteriormente l'asticella della qualità anche nel ruolo di estremo difensore. Blindato in chiave futura Mirko Pigliacelli, con il rinnovo fino al 2027 del portiere ufficializzato nella giornata di ieri, il management del club targato City Football Group punta con decisione ad uno dei profili più interessanti del panorama calcistico nazionale in prospettiva. Sebastiano Desplanches, con un passato nella Primavera del Milan, oggi in forza al Vicenza, si è reso protagonista di performances eccellenti con la maglia dell'Italia Under 20 nel corso dell'ultimo Mondiale recentemente disputatosi in Argentina. Le parate e la personalità nella guida del reparto difensivo mostrate dal portiere di proprietà del club biancorosso hanno condotto gli azzurri fino all'ultimo atto della competizione, con il sogno iridato di Nunziata ed i suoi ragazzi infrantosi solo al cospetto del coriaceo Uruguay. Desplanches ha ricevuto il meritato riconoscimento per le eccellenti prestazioni fornite nel corso della manifestazione: Guanto d'Oro in qualità di miglior portiere del Mondiale Under 20. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea come il talentuoso classe 2003 sia divenuto oggetto di attenzione di molti club in sede di calciomercato. Sirene al Vicenza giungono dalla Liga, in virtù del sondaggio vigoroso del Betis Siviglia, mentre in Italia il profilo di Desplanches è monitorato con particolare attenzione da Bologna, palermo, Bari e Ternana. Proprio il club rosanero, ittenuto il placet dalla holding inglese di proprietà araba che detiene la maggioranza delle quote del Palermo FC, avrebbe affondato il colpo mettendo sul piatto circa 2 milioni per axcuisire il cartellino del portiere a titolo definitivo. L'ad del Vicenza, Rinaldo Sagramola, ex dirigente della società siciliana, pretende qualcosa in più per cedere il gioiellino di casa biancorossa, ma la sensazione è che la forbice non sia più cosi ampia tra le parti e l'affare possa sbloccarsi. Con Pigliacelli presumibilmente titolare designato, la partenza di Samuele Massolo e l'eventuale approdo del giovane estremo difensore ex Milan, Corini avrebbe a disposizione un binomio di portieri di grande affidabilità e qualità, in grado di fornire garanzie di assoluto rilievo in chiave presente e futura.