Calciomercato Palermo, avvio top: Lucioni-Ceccaroni, Vasic e Mancuso. Ora Insigne…

Tempismo, risolutezza e programmazione. Il Palermo targato City Group, dopo la stagione di consolidamento brillantemente condotta in Serie B, punta con decisione al salto di categoria nell'annata che si appresta a cominciare. Intento palesato dalle dichiarazioni dell'Ad del club, Giovanni Gardini, a cui hanno fatto eco e seguito quelle del tecnico Eugenio Corini Il ds Rinaudo, coadiuvato dal suo staff e con la sovrintendenza del consulente e coordinatore tecnico della holding, Ricccardo Bigonf, lavora alacremente per potenziare l'organico attualmente a disposizione del coach di Bagnolo Mella. Colpi di grande spessore e qualità, fin qui, quelli messi a segno dal dirigente rosanero. Lucioni e Ceccaroni rappresentano due innesti top per la categoria nel cuore del reparto difensivo. Due centrali in grado di conferire esperienza, personalità, forma mentis ed elevati standard prestazionali, come testimoniato da risultati e score maturati nelle rispettive carriere. Una retroguardia che avrebbe in Nedelcearu e Marconi ottime prime alternative, con Buttaro e Mateju jolly duttili in quanto impiegabili sia da laterali sia da centrali o braccetti di una linea a tre all'occorrenza. Molto cambierà in zona nevralgica. Conferme certe per Segre, Saric e Stulac, il cui recupero della condizione ottimale verrà monitorato con particolare attenzione durante il lungo ritiro in Trentino. Damiani e Broh non rientrano nei piani di Corini e sono chiaramente profili in uscita, entrambi tra i convocati per il ritiro estivo in attesa di un'offerta congrua che soddisfi tutte le parti in causa. Il talentuoso prospetto serbo Vasic, strappato per circa 3 milioni ad una serrata e qualificata concorrenza, potrebbe costituire una succulenta ciliegina sulla torta di un reparto che necessita almeno di un altro innesto di rimarchevole statura. Occhi su Mattia Valoti del Monza, Torrasi ex Pordenone e Collocolo dell'Ascoli, ma non si perde di vista l'evoluzione della situazione in casa Brescia, poiché il profilo di Dimitri Bisoli resta in cima al gradimento del tecnico rosanero. Di Mariano lavora duro per riacquisire fluidità ed autonomia sul piano fisico ed atletico dopo l'operazione al ginocchio, il suo futuro in Sicilia non pare in discussione. Valente potrebbe partire in presenza di una proposta adeguata, mentre con l'arribo di Mancuso e quello imminente di Roberto Insigne il futuro di Edoardo Soleri è sempre più lontano da Palermo. Pisa e Reggiana, ma non solo, sulle tracce della boa offensiva scuola Roma. Rinaudo vaglia certamente un'altra operazione in entrata di livello, se non addirittura un paio, per completare il reparto avanzato e fornire a Corini elementi di spessore e funzionali al suo 4-3-3, probabile vestito tattico di riferimento del Palermo edizione 2023-2024.