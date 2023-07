Parrma, agente Partipilo: “Palermo voleva Anthony, ecco perché ha scelto i ducali…”

Leonardo Mancuso, ex Monza ed ultima stagione disputata con la maglia del Como, è da ieri ufficialmente un nuovo attaccante del Palermo FC. Tassello di esperienza ed affidabilità, che ha sempre garantito un buon bottino di reti in categoria, del cui apporto beneficerà l'intero roster offensivo della compagine di Corini. Alternativa o partner di bomber Brunori, in ragione della sua duttilità tattica, Mancuso non sarà l'ultimo volto nuovo di un calciomercato rosanero particolarmente fervido ed ambizioso. Un profilo di grande qualità, che il Palermo ha seguito con grande attenzione, è certamente quello di Anthony Partipilo, reduce da stagioni brillanti con la Ternana e da poco accasatosi al Parma. L'agente dell'attaccante, Giovanni Tateo, conferma il grande interesse palesato dal club targato City Football Group nei confronti del suo assistito.