Calciomercato Serie B, fantasia al potere: da Vazquez a Menez, Insigne a Palermo…”

La Serie B riscopre il talento e l'importanza dei fantasisti in sede di calciomercato estivo: da Vazquez a Menez, passando per Insigne, i classici numeri 10 ancora in grado di spostare gli equilibri

Fantasia al potere. Fascino, talento ed estro del classico numero 10, in grado con una giocata fuori dall'ordinario di sparigliare le carte, di spostare gli equilibri, fanno ancora decisamente presa nel calciomercato estivo di Serie B. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" sottolinea come peso specifico ed appeal del fantasista siano tornati di moda tra gli operatori di mercato. Nonostante le lusinghe dell' Al Jazira, club di Abu Dhabi, Franco Vazquez ha deciso di restare in Italia e tentare la scalata alla Serie A con la maglia della Cremonese. Chiusa la sua esperienza a Parma, El Mudo ritrova in grigiorosso quel Davide Ballardini con cui conquistò una salvezza calcisticamente prodigiosa a Palermo nel 2016. Bravo il ds lombardo Giacchetta ha insinuarsi tra le crepe del rapporto, ormai logoro, tra il talento argentino ed il club ducale. La scorsa stagione ha raccontato quanto i giocatori dotati di genio e colpi estempèoranei riescano da incidere sul corso dei match e delle stagioni. La rosea ricorda le prodezze di Mancosu a Cagliari, Gudmundsson con la maglia del Genoa, Partipilo con la Ternana, Roberto Insigne con il dominante Frosinone di Grosso. Il fratello del più noto Lorenzo, grande colpo di mercato del Palermo targato City Football Group, spera di ripetersi con la maglia rosanero nella stagione 2023-2024. Tanto romantica quanto concreta la scelta del ds del Bari, Ciro Polito, che ha puntato le sue fiches sulla classe senza tempo di Jeremy Menez. Il club di De Laurentiis vuole riprovare la scalata alla Serie A, dopo la cocente sconfitta in finale playoff della scorsa annata contro il Cagliari di Ranieri. Menez, come Vazquez, firmerà un annuale con opzione di rinnovo. Entrambi trequartisti puri ma capaci nel corso dell'evoluzione delle rispettive carriere di adattarsi e reinventarsi tatticamente. Cremonese e Bari potranno contare sul loro genio per covare concrete ambizioni di vertice.