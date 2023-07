Calciomercato Cremonese, ok per Vazquez: accordo trovato con l’ex Palermo. I dettagli

Il club lavora su più fronti per alzare l'asticella con lo scopo di affrontare da protagonista un campionato di vertice. Esperienza, carisma e qualità tecniche come presupposti di base per ricercare quei tasselli che possano risultare funzionali al credo tattico del tecnico ex Palermo. Quest'ultimo è protagonista di un continuo confronto con il ds Simone Giacchetta.