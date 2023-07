Palermo, Di Mariano: “L’anno scorso siamo partiti male. Vasic e Insigne? Dico la mia”

Di Mariano, numero dieci del Palermo, si sofferma sui nuovi arrivati in casa rosanero e sugli errori da non ricommettere nella prossima Serie B.

L'attaccante del Palermo, Francesco Di Mariano, si è recentemente fermato a Ronzone per un problema al quadricipite destro ma tornerà presto arruolabile da mister Eugenio Corini. L'ex Venezia e Lecce non vede l'ora di essere uno dei protagonisti della prossima annata dei rosanero in Serie B, con un organico competitivo per ambire al vertice della cadetteria. Queste le sue dichiarazioni a tal proposito in un'intervista ai microfoni del Giornale di Sicilia: