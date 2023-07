Di Mariano: “Infastidito dall’infortunio. Vincere col Palermo sarebbe emozione unica”

Francesco Di Mariano sta affrontando al momento un problema al quadricipite destro che lo ha costretto a non partecipare all'amichevole del Palermo dello scorso sabato contro la rappresentativa Bassa Anaunia. Il numero dieci rosanero ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Giornale di Sicilia commentando in primis proprio il suo stop:

"Preoccupato per l’infortunio? No, infastidito. Quest’estate non mi sono fatto neppure un giorno di vacanza per essere in gruppo già il primo giorno. Pazienza, l’importante è che gli esami hanno escluso complicazioni. Adesso mi sento abbastanza meglio, spero di tornare con i compagni il prima possibile".