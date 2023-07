Palermo, porta blindata con Pigliacelli e Desplanches. Ecco cosa manca ai rosa ora

L'operazione con il club veneto si è conclusa con una cifra vicina ai 2 milioni di euro più una serie di bonus legati al perseguimento di obiettivi individuali e collettivi. Guanto d'Oro negli ultimi Mondiali Under 20 in Argentina , il club di viale del Fante ha scelto di investire su Sebastiano Desplanches in chiave presente ed in ottica futura. Il Palermo può dunque continuare a puntare sul titolare Mirko Pigliacelli, giunto all'età di trent'anni, ma può anche contare su un talento cristallino pronto a stupire quando eventualmente l'ex Trapani e Pro Vercelli non sarà disponibile.

Con l'addio conseguente di Samuele Massolo in direzione Vicenza, il Palermo ha liberato anche un prezioso slot per un prossimo calciatore appartenente alla lista "over". Ciò che manca ai rosanero in questo momento è senza dubbio un laterale sinistro, con l'interesse perpetuato per l'ex Primavera Gianluca Di Chiara, in attesa di svincolarsi dalla Reggina e corteggiato anche dal Bari, senza dimenticare Beruatto del Pisa in una trattativa non proprio decollata ed il recente nome di Frabotta che ha ricevuto le avances del Palermo e della Sampdoria.