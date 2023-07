Ag. Desplanches-Mediagol: “Vi racconto la trattativa. Palermo ok su tre club di A”

Grandi manovre con vista sulla Serie A. Il Palermo targato City Football Group ha delineato da tempo una strategia chiara da attuare in sede di calciomercato in vista della nuova stagione, per potenziare l'attuale organico a disposizione di Eugenio Corini e puntare al salto di categoria. Calciatori di esperienza e personalità, giovani di talento e prospettiva ma con un comprovato background e dal sicuro avvenire. Guanto d'Oro negli ultimi Mondiali Under 20 in Argentina, il club di viale del Fante ha scelto di investire su Sebastiano Desplanches in chiave presente ed in ottica futura. Fumata bianca e visite mediche programmate a Torino, il portiere classe 2003 scuola Milan - il cui cartellino è attualmente di proprietà del Vicenza - è atteso nella sede del ritiro pre-campionato a Ronzone tra domenica e lunedì. Trattativa chiusa per una cifra di poco inferiore ai due milioni di euro (circa 1,8 milioni) più bonus legati al perseguimento di obiettivi individuali e collettivi.