Palermo, l’addio di Massolo: “E’ stato un viaggio bellissimo. Per sempre uno di voi”

"Cara Palermo, è arrivato il momento dei saluti, per me non è mai stato così difficile dire addio. Sono arrivato con un sacco di sogni ed anche un po’ di paura, paura di non essere all’altezza di una piazza come questa. Col passare dei giorni sentivo che l’aria che si respirava qui era magica e tutto diventava pian piano sempre più semplice. Come dimenticare le notti fantastiche dei playoff, un’emozione che mi porterò dentro per tutta la vita. Ringraziare poche persone sarebbe riduttivo, perché ognuno di voi, dentro e fuori dal campo, mi ha lasciato qualcosa.