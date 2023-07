Calciomercato Palermo, Desplanches è in ritiro: in campo dopo l’ufficialità

Questa mattina Sebastiano Deplanches si è aggregato ai suoi nuovi compagni di squadra nel ritiro di Ronzone. Il portiere ha svolto le visite mediche a Torino ed è in attesa di diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Palermo. L’iter burocratico per il trasferimento dell’estremo difensore dal Vicenza al club di viale del Fante dovrebbe verosimilmente essere espletato nella giornata di domani. Non appena verrà reso ufficiale il colpo in entrata del Palermo, il classe 2003 si allenerà sul terreno di gioco del campo sportivo di Ronzone con Brunori e compagni.