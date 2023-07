Calciomercato Palermo, a sinistra Frabotta o Di Chiara. Si punta ancora su Collocolo

A tal proposito, Gianluca Frabotta potrebbe restare ancora una volta in Serie B dopo aver conquistato la promozione in scioltezza con il Frosinone, così come Fabio Lucioni e Roberto Insigne recentemente acquistati dai rosa, mandato in prestito dalla Juventus che detiene il cartellino del classe 1999. Corsa a due per il laterale mancino, perché c'è da battere anche la concorrenza della Sampdoria. I liguri per questo ruolo seguono con attenzione anche Barreca, mentre per Beruatto sono leggermente più avanti Bari e Parma. Non si molla, invece, Gianluca Di Chiara, ex Primavera rosanero in attesa di svincolarsi dalla Reggina e corteggiato anche dal Bari.