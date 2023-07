Udinese, Lucca: “Palermo e Pisa, la troppa attenzione l’ho subita. L’Ajax una scuola”

L'esperienza all'Ajax - "Mi porto dietro tanto. Ci sono quindici campi. L’Ajax è una scuola calcio per grandi. Lavori per migliorarti: stop e controllo, muro, tutto. Sono migliorato dal punto di vista della concentrazione. La società ti dà tutto, anche la Mercedes. Le maglie, però no. Non tante. Ne ho comprate 100. L’impatto ambientale non è semplice, i ritiri pre-gara non esistono. C’è più elasticità. Ma gli olandesi parlano solo tra di loro nella propria lingua. Io ho legato con Rulli, Ocampos, Alvarez. Stavo con loro. Li sento ancora. Sì è vero, a un certo punto sono finito nella seconda squadra, penso che quando c’è stato il cambio di allenatore siano stati preferiti gli olandesi. Perché quando sono stato chiamato in causa ho risposto e bene: Gol e assist. Parlavo con Huntelaar (dirigente lì) e mi diceva di stare sereno".