Calciomercato Palermo: casting a sinistra. Piace Shpendi, si complica Verre…

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia pubblica un approfondimento sul calciomercato estivo del Palermo. Il club rosanero, dopo aver messo a segno una serie di operazioni di livello in entrata, con gli innesti di Lucioni, Ceccaroni, Vasic, Mancuso, Insigne ed il portiere dell'Italia Under 20Desplanches, riflette prima di focalizzare gli obiettivi su cui puntare per completare la rosa in quei ruoli ritenuti ancora parzialmente scoperti. Per il nuovo laterale basso di sinistra, si profila una corsa a due tra Di Chiara e Frabotta. Il primo, palermitano tesserato della Reggina, piace anche al Bari e dovrà necessariamente attendere l'evoluzione dell'iter della giustizia sportiva che determinerà il futuro del club calabrese, prima di poter beneficiare dello svincolo d'ufficio. Il secondo, di proprietà della Juventus, era nel mirino anche della Sampdoria prima che il club blucerchiato decidesse di optare per Barreca dal Cagliari. Rinaudo vaglia formula e offerta da presentare alla Juventus, per verificare i margini di fattibilità dell'ingaggio dell'esterno reduce dalla promozione in A col Frosinone. Per il ruolo di attaccante esterno, oltre all'honduregno Rivas della Reggina, il Palermo monitora il profilo del giovane italoalbanese del Cesena, Steven Shpendi. Molti i club sul talentuoso prospetto del club romagnolo, richiesta vicina ai due milioni con il club rosanero che vorrebbe evitare di trovarsi coinvolto in un'asta con tanto di corsa al rialzo. Collocolo resta in cima alla lista dei desideri per il centrocampo, con l'ipotesi legata al ritorno in Sicilia di Valerio Verre che si complica, in ragione dell'infortunio in casa doriana di Matteo Ricci, con Andrea Pirlo che potrebbe decidere adesso di puntare forte sull'ex rosanero per la linea mediana blucerchiata in vista dell'imminente avvio di stagione in Serie B.