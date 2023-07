SudTirol, Bisoli: “Caos Serie B, che figuraccia. Favorite promozione? C’è il Palermo”

Il Sudtirol prosegue la sua preparazione per la prossima Serie B . Il tecnico degli altoatesini Pierpaolo Bisoli è stato intervistato da Il Corriere dell'Alto Adige, soffermandosi sul punto interrogativo per quanto riguarda l'inizio del campionato dettato dal caos iscrizioni, sbilanciandosi anche sulle favorite per la promozione in A:

"Se dovremo allenarci ancora lo faremo, ma credo che sarebbe un danno per tutti perché non si può stilare un calendario e poi rimandare tutto. I problemi vanno risolti prima, il calcio italiano non può fare queste figuracce. Vedo già una mentalità importante, voglia di faticare e soffrire: la sofferenza sarà la nostra felicità. Penso che affronteremo una B con meno qualità e più squadre pronte alla lotta che è anche il nostro pane quotidiano. La nostra rosa? Potere contare su una rosa pronta all’80% a fine luglio è un beneficio raro, a tutti i livelli. Favorite per la promozione? Per forza le retrocesse dalla A poi il Palermo che sta facendo un mercato importante".