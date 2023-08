Reggina, Taibi: “Sono ottimista. Spero di ripartire domani o il 18 agosto”

Quale futuro per la Reggina? "Io sto lavorando per far sì che la squadra possa essere pronta se andrà tutto bene". Lo ha detto Massimo Taibi, intervistato ai microfoni di "Radio Antenna Febea". Il Consiglio di Stato ha stabilito che l'udienza del ricorso presentato dal club calabrese avverso la decisione del TARdel Lazio si terrà il prossimo 29 agosto. "Personalmente sono ottimista, per cui credo che non possiamo permetterci di arrivare impreparati nel caso in cui si riuscisse a salvare il professionismo del club, cosa che al momento è la nostra priorità. Ora come ora è importante chiacchierare poco e riprendere a lavorare, spero che si riesca a ripartire domani o al massimo il 18", ha concluso il direttore sportivo della Reggina.