Lecco, Di Nunno: “Noi fuori dalla B? La Lega pagherà. Sicuri al 99% dell’ammissione”

Sensazione sull'udienza al TAR: «La sensazione è che noi la B l’abbiamo conquistata sul campo. Se ci lasciano fuori ci sarà anche un conto da pagare per la Lega, perché io sto spendendo 1,2 milioni di euro per mettere a norma lo stadio. Senza contare che stiamo già perdendo soldi per il turno di Coppa Italia che avremmo dovuto fare. Stiamo lavorando, se uno va al Rigamonti-Ceppi trova gli operai. E siamo sicuri al 99,9% di essere riammessi».Stadio di Padova: «Ci hanno detto che tra il 20 e il 22 agosto i lavori al Rigamonti-Ceppi potrebbero essere finiti, ma non si sa mai. Dovrà venire Carlo Longhi (ex arbitro, consulente-capo della commissione stadi della Lega di B, ndr ) per dire se è tutto a posto. Magari avremo bisogno dell’Euganeo per 1-2 partite e non per 3-4, ma Padova è a disposizione. Dicono che ho consegnato i documenti in ritardo, ma io ho finito di giocare il 18 a mezzanotte e avrei dovuto consegnare tutto il 20? Chi lo pensa non sta bene. Senza dimenticare che prima di giocare a Foggia avevamo chiesto una proroga alla Figc, senza avere risposta».