Caos Serie B, Foschi: “Caso Lecco vergognoso. A Balata ricordo che al mio Palermo…”

Le dichiarazioni dell'ex direttore sportivo del Palermo, Rino Foschi, in merito al caos iscrizioni in Serie B che coinvolge Lecco, Reggina, Brescia e Perugia

L'ex direttore sportivo di Palermo, Torino e Genoa, tra le altre, Rino Foschi, ospite del format "Calciomercato e Ritiri" su TMW Radio, ha detto la sua in merito al caos Serie B legato ad iscrizioni, riammissioni ed eventuali ripescaggi in vista della stagione 2023-2024. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal dirigente romagnolo.

"Non è possibile una squadra così. E' una vergogna, se potessi parlare con Balata gli direi di ricordarsi di quella volta che non mi fecero fare i playoff col Palermo. Io sto ancora a casa aspettando delle risposte. Il Lecco può rimediare a certe cose, ma eliminare così un club da una Serie B meritata è vergognoso. La mia esclusione partì da 8 società che erano in griglia per andare in Serie A".