Caos Serie B, via a settembre: sfida Brescia, Lecco, Reggina, Perugia. Ora la Spal…

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" fa il punto sul caos giudiziario legato ad ammissioni ed iscrizioni al prossimo campionato di Serie B che porterà ad uno slittamento della partenza dei campionati. La Figc è contraria a qualsiasi mutazione del format, quindi niente torneo cadetto a 21 squadre e Serie C che resterà a sessanta partecipanti suddivise in tre gironi. Ragion per cui, per conoscere la composizione effettiva dei campionati bisognerà attendere il 29 agosto. Il Collegio di Garanzia del Coni ha bocciato nuovamente il ricorso della Reggina, colpevole secondo gli organi di giustizia sportiva di aver sforato i tempi di pagamento delle pendenze amministrative nel processo di ristrutturazione del debito. Il club calabrese sostiene invece di essere in regola rispetto ai termini fissati in materia dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria. Collergio di garanzia che ha accolto il ricorso del Perugia avverso all'idoneità dell'iscrizione del Lecco, che non ha indicato per tempo l'impianto a norma che avrebbe utilizzato per la disputa delle gare casalinghe. Il Lecco rivendica la legittimità di una promozione sul campo, ascrivendo alla Figc la mancata concessione di una proroga sul termine a fronte di una richiesta effettuata per tempo. Il Brescia ad oggi è ripescato nonostante la retrocessione maturata nei playout. Le prossime tappe saranno il pronunciamento in merito del Tar sui ricorsi di Lecco e Reggina il prossimo 2 agosto, quindi la resa dei conti al Consiglio di Stato del 29. Solo allora sarà scritta la parola fine e si darà il via a ripescaggi e riammissioni, con conseguente slittamento di calendari, appendice di calciomercato dei club coinvolti e stravolgimenti del tabellone di Coppa Italia. Anche la Spal, in virtù dell'ordine di classifica dello scorso torneo, ha presentato domanda di ripescaggio, e attende l'esito di questo incredibile ginepraio giudiziario. Una cosa è certa: le date originarie di avvio dei campionati di B e C, ovvero 19 agosto e 26 agosto non saranno rispettate. La battaglia per un posto nel prossimo torneo cadetto è appena cominciata.