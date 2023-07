Serie B, Brescia e Perugia aspettano conferma. Lecco-Reggina non mollano. Ipotesi…

Dunque i club come Brescia e Perugia che inizialmente avrebbero dovuto partecipare alla Serie C, essendo retrocessi sul campo la scorsa stagione, sono impazienti di ricevere una conferma definitiva della loro iscrizione al prossimo campionato cadetto. Ad oggi, non v'è ancora certezza sull'effettivo lotto di partecipanti alla Serie B 2023/2024. La data più probabile dell'inizio del nuovo campionato ad oggi è quella del 2 settembre, con uno slittamento che provocherà l'inserimento di tre ulteriori turni infrasettimanali dal momento che la chiusura del campionato non può andare oltre il 10 maggio, considerando playoff, playout ed anche la preparazione ai prossimi Europei.