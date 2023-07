Agente Marconi: “Nuovi big in difesa a Palermo? Ivan si giocherà le sue carte…”

“Altri difensori di spessore arrivati in rosanero? In una squadra forte come il Palermo ci sta di avere concorrenza. Marconi si giocherà le sue carte come ha sempre fatto. Di uomini come lui ce ne sono pochi”. Queste le dichiarazioni rilasciate a TMW da Stefano Lombardi, agente di Ivan Marconi, sul proprio assistito che si appresta ad iniziare la sua quarta stagione in maglia rosanero. Il club di viale del Fante ha alzato notevolmente il livello in termini di esperienza e cifra tecnica in seno al reparto difensivo, con l'acquisto di due big assoluti per la categoria come Fabio Lucioni e Pietro Ceccaroni. Personalità e mentalità vincente per due elementi che hanno già vinto questo campionato ed hanno già dimostrato carisma e leadership nello spogliatoio nei primi giorni di ritiro a Ronzone. Marconi, straordinario protagonista della promozione in Serie B del Palermo di Silvio Baldini, non parte teoricamente in cima alle gerarchie di Corini, ma ha già dimostrato in passato di sapersi conquistare fiducia e minutaggio con abnegazione, spirito di sacrificio e straordinaria dedizione alla causa. Ragazzo affabile ed ineccepibile professionista, l'ex Monza è ormai un vero e proprio beniamino del pubblico rosanero. Insieme ai due nuovi arrivati, a Inout Nedelcearu, Alessio Buttaro, Mateju e Graves, compone ad oggi un reparto che appare solido e competitivo ad altri livelli.