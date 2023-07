Insigne: “Lucioni? Speriamo di ripeterci a Palermo. Mio fratello mi ha detto…”

Le dichiarazioni del esterno d'attacco del Palermo di Eugenio Corini, Roberto Insigne presentato in sede di conferenza stampa direttamente dal ritiro estivo di Ronzone in Trentino-Alto Adige

Parola a Roberto Insigne . Il nuovo esterno offensivo del Palermo FC , prelevato nell'attuale sessione di calciomercato estiva dal Frosinone , è intervenuto in sede di conferenza stampa di presentazione in quel del ritiro di Ronzone. Di seguito le sue parole:

"Sensazioni più che ottime, il gruppo mi ha fatto entrare bene sin da subito. Nello spogliatoio ci divertiamo, sono contento di far parte del Palermo. Ho detto subito sì al Palermo, non ho impiegato tempo a pensare. Avevo la proposta del Palermo, ho parlato con il Frosinone prima. A me andava di cambiare e di venire a Palermo. Ho sempre fatto l'esterno a destra nel 4-3-3, sono a disposizione del mister per dare una mano e per fare bene. Con Lucioni ci siamo sentiti quasi tutto il tempo, con Fabio lo scorso anno abbiamo trascorso un anno fantastico. Speriamo di ripeterci e di divertirci. Mio fratello lo sento quasi tutte le sere, è molto contento. Pure lui mi ha detto che è stata la scelta migliore"