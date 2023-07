Palermo, segnali positivi in amichevole: intesa Brunori-Insigne, brilla Vasic

Archiviata la prima amichevole stagionale per il Palermo di Eugenio Corini , vittorioso ieri 15 luglio contro la rappresentativa locale dilettantistica Bassa Anaunia . E' di Matteo Brunori il primo gol stagionale, in un test che fornisce informazioni incoraggianti, nonostante la caratura modesta dell'avversario.

Il tecnico di Bagnolo Mella ha schierato il 4-3-3 che probabilmente sarà il modulo principale per questa stagione. Davanti a Pigliacelli, Ceccaroni (inedito terzino sinistro) e Buttaro laterali bassi, Nedelcearu e Marconi in mezzo. Cerniera di centrocampo con Segre, Gomes e Saric, davanti capitan Brunori con Valente e Insigne ai suoi lati. Pronti via e Palermo in vantaggio con la rete del suo numero 9, imbucato perfettamente dal fantasista ex Frosinone. Prima frazione che si conclude 5-0 per i rosanero.