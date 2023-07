Serie B, Abodi: “Eventuale rinvio? E’ grave. Mi auguro che si faccia chiarezza”

Parola ad Andrea Abodi . Il ministro dello sport - ai microfoni di Ansa - ha commentato la situazione ammissioni che sta surriscaldando l'estate che anticipa il prossimo campionato di Serie B 2023-2024 . La sentenza del Coni di ieri sera ha rigettato sconforto in casa Lecco e speranza in quella del Perugia . Inammissibile è stato ritenuto il ricorso di Foggia e Reggina . Di seguito, le parole di Abodi :

“Eventuale rinvio Serie B per ricorsi? E’ grave nella misura in cui ogni volta che non si rispettano le tradizioni e i riti, tanto più quelli del campionato, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Mi dispiace perché sono legato sentimentalmente alla Lega di Serie B. Anche io ho sofferto momenti difficili, ci sono state cadute ma sono convinto che la Serie B e la Lega abbiano gli anticorpi per superare anche questa difficoltà. Mi auguro che si faccia chiarezza, che le regole vangano rispettate e che le società comprendano il senso di una competizione che deve essere equa, quindi tutti con le stesse regole“