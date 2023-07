Serie B, Reggina out, Brescia e Perugia ok, Lecco rischia? Di Nunno: “Comandano i soliti…”

Un'estate caldissima in sede di giustizia sportiva. La sentenza emessa dal Collegio di Garanzia del Coni ha già suscitato polemiche e varie correnti di pensiero. Ad oggi, non v'è ancora certezza sull'effettivo lotto di partecipanti al campionato cadetto. Il verdetto di ieri boccia il ricorso dell'esclusa Reggina e premia quindi il Brescia, ripescato dopo la retrocessione in Lega Pro, accolto invece il ricorso del Perugia, con il Lrcco che dopo aver conquistato sul campo la promozione rischia di non poter disputare il campionato di Serie B 2023-2024.

Tutta l'indignazione dell'Ad del club lombardo, Paolo Di Nunno, espressa ai microfoni di TMW: " Siamo in Italia, un paese dove succede di tutto e dove chi ha più forza vince. Ma io la forza ho dimostrato di averla in campo, io la Serie B l'ho conquistata li, e voglio vedere chi adesso mi dice che questo torneo non posso farlo: come si può fare una cosa del genere? Questo ci complica anche il mercato, noi ricorreremo in tutti i gradi di giudizio, ma il TAR è fissato al 2 agosto, viene difficile anche contrattualizzare altri calciatori. Ma tanto qui comandano i soliti, e l'onestà non è premiata, non è quella che comanda. Noi, se non vinciamo i successivi gradi di giudizio, siamo condannati alla Serie D, ma a quel punto dirò io basta, per me il calcio chiuderà".