Serie B, giornata decisiva per Lecco e Brescia. Coni valuterà ricorso della Reggina

Il Consiglio federale, dopo aver preso la visione dei pareri della Covisoc e e della Commissione infrastrutture, aveva deciso lo scorso 7 luglio di ammettere in Serie B il Lecco, mentre invece non era stato accolto il ricorso della Reggina. L'apertura odierna della Gazzetta dello Sport si concentra anche sul caos iscrizioni al prossimo campionato di Serie B con alcuni club che restano con il fiato sospeso in attesa della sentenza definitiva.

La Covisoc ha punito il mancato versamento del club calabrese nei tempi dovuti per la Figc di 757 mila euro, che per il tribunale fallimentare di Reggio Calabria andavano saldati entro il 12 luglio. La società di Felice Saladini ha deciso di fare ricorso al Coni, unica possibile ancora di salvezza per tentare di restare in cadetteria. Il Brescia, retrocesso sul campo lo scorso anno avendo perso la finale playout con il Cosenza, resta più che affacciato a monitorare la situazione amaranto, poiché la bocciatura dell’iscrizione della Reggina riaprirebbe teoricamente le porte della riammissione delle "rondinelle". "La palla dunque va ai tribunali e ai tre gradi di giudizio, che probabilmente faranno rinviare l’inizio del campionato. Ma la palla ha cominciato a rotolare anche sui campi di allenamento, dove Brescia e Lecco si sono messi al lavoro ripartendo da dove avevano finito: stessi allenatori e stessi giocatori (salvo l’addio di qualche elemento a scadenza o in prestito) della passata stagione", evidenzia il quotidiano.