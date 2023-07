Reggina, c’è una nuova proprietà! Brescia e Perugia in apprensione per la Serie B

La Reggina ha cambiato proprietà. Brescia e Perugia (due club retrocessi in Serie C) rischiano il ripescaggio in B

⚽️

Felice Saladini non è più il proprietario della Reggina! La società calabrese passerà nelle mani di un fondo britannico: Guild Capital di Marco Quaranta che da tempo aveva avviato una trattativa rimasta segreta per rilevare la società amaranto. Secondo quanto riportato da Bresciaingol, nella notte è stato firmato il preliminare di vendita, condizionato all’iscrizione alla Serie B. Il Consiglio Federale si riunirà domani alle dieci di mattina e dovrà valutare il ricorso dei calabresi contro la mancata iscrizione decisa il 21 giugno dalla Covisoc. Ieri, l'ormai ex patron aveva provveduto al pagamento dei debiti con lo Stato. Il cambio di proprietà è avvenuto tramite lo studio Tonucci.